Migranti, 163 morti al largo della Libia (Di martedì 21 dicembre 2021) Ancora tragedie dell'immigrazione e decine di persone morte in mare. "163 Migranti hanno perso la vita in questo fine settimana al largo della Libia: 102 dispersi al largo di Surman, 61 cadaveri recuperati al largo di Sabratha" scrive in un tweet il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo, ricordando che 1.508 persone sono morte nel 2021 lungo la rotta del Mediterraneo centrale, la più pericolosa nel mondo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Migranti. L'Oim: In due giorni 163 morti al largo della Libia Migranti su un barcone nel Mediterraneo, in una foto d'archivio - Ansa . Sono 163 i migranti che "hanno perso la vita nell'ultimo fine settimana al largo della Libia". Lo rende noto il portavoce dell'Oim per il Mediterraneo, Flavio di Giacomo. Di questi 102 dispersi al largo di ...

Due naufragi al largo della Libia, 163 vittime e 210 sopravvissuti Weekend tragico nel Mediterraneo con due naufragi a 24 ore l'uno dall'altro. Sarebbero 163 le persone che hanno perso la vita come confermai l'Oim, l'organizzazione internazionale delle migrazioni.

Migranti, l'Oim: almeno 163 morti al largo della Libia Ancora tragedie dell'immigrazione e decine di persone morte in mare. "163 migranti hanno perso la vita in questo fine settimana al largo della Libia: 102 dispersi al largo di Surman, 61 cadaveri recuperati al largo di Sabratha"

Migranti su un barcone nel Mediterraneo, in una foto d'archivio - Ansa Il portavoce dell'Oim per il Mediterraneo, Flavio di Giacomo: 102 dispersi al largo di Surman e 61 cadaveri recuperati al largo di Sabratha

su un barcone nel Mediterraneo, in una foto d'archivio - Ansa . Sonoche "hanno perso la vita nell'ultimo fine settimana al largo della Libia". Lo rende noto il portavoce dell'Oim per il Mediterraneo, Flavio di Giacomo. Di questi 102 dispersi al largo di ...Weekend tragico nel Mediterraneo con due naufragi a 24 ore l'uno dall'altro. Sarebberole persone che hanno perso la vita come confermai l'Oim, l'organizzazione internazionale delle ..., ...Ancora tragedie dell’immigrazione e decine di persone morte in mare. “163 migranti hanno perso la vita in questo fine settimana al largo della Libia: 102 dispersi al largo di Surman, 61 cadaveri recup ...Il portavoce dell'Oim per il Mediterraneo, Flavio di Giacomo: 102 dispersi al largo di Surman e 61 cadaveri recuperati al largo di Sabratha ...