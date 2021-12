L’Inter ha segnato 12 gol di testa in questo campionato, più di ogni altra squadra (Di martedì 21 dicembre 2021) : è a -1 dal record della Fiorentina (13 nel 2005/06) in un singolo girone d’andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, nel 2004/05. Lautaro Martínez ha trovato il gol in tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Torino: nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto tre giocatori delL’Inter hanno segnato in cinque presenze di fila contro una singola avversaria nella competizione (Christian Vieri v Parma e Perugia, Mauro Icardi v Fiorentina e Ivan Perisic v Chievo); in generale, dal 1994/95, nessun giocatore è mai andato a segno per cinque gare consecutive contro il Torino. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, segnando sempre almeno due reti a partita; mai nella sua storia, la squadra lombarda ha realizzato più di una rete per cinque sfide consecutive contro i ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) : è a -1 dal record della Fiorentina (13 nel 2005/06) in un singolo girone d’andata da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, nel 2004/05. Lautaro Martínez ha trovato il gol in tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Torino: nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto tre giocatori delhannoin cinque presenze di fila contro una singola avversaria nella competizione (Christian Vieri v Parma e Perugia, Mauro Icardi v Fiorentina e Ivan Perisic v Chievo); in generale, dal 1994/95, nessun giocatore è mai andato a segno per cinque gare consecutive contro il Torino.ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, segnando sempre almeno due reti a partita; mai nella sua storia, lalombarda ha realizzato più di una rete per cinque sfide consecutive contro i ...

