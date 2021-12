Le prime immagini inviate dalla sonda che ha “toccato” il Sole (Di martedì 21 dicembre 2021) La NASA ha diffuso alcune delle immagini catturate dalla sonda solare Parker Solar Probe. Si vedono le piume coronali, ma anche la Via Lattea, la Terra, Mercurio, Marte, Giove, Saturno e Venere... Leggi su dday (Di martedì 21 dicembre 2021) La NASA ha diffuso alcune dellecatturatesolare Parker Solar Probe. Si vedono le piume coronali, ma anche la Via Lattea, la Terra, Mercurio, Marte, Giove, Saturno e Venere...

Advertising

sscnapoli : ?? COMING SOON ?? Calendario SSC Napoli 2022: arrivano le prime immagini dal Backstage #ForzaNapoliSempre - Egaleonis : RT @AmbCina: Il satellite SDGSAT-1, il primo progettato appositamente per raggiungere gli obiettivi di #sviluppo sostenibile dell'@UN ha ri… - marino29b : RT @AmbCina: Il satellite SDGSAT-1, il primo progettato appositamente per raggiungere gli obiettivi di #sviluppo sostenibile dell'@UN ha ri… - LuizHideraldo2 : RT @cpitalocubana: ??Con tremendo ritardo , però ecco le prime immagini dello scorso incontro con la nostra amiquita?? di sempre?? 20 rtw e po… - AleDagDalGas : RT @DLenz96: Ecco le prime immagini della Ducati MotoE in pista sul circuito di Misano. La casa di Borgo Panigale sarà fornitore unico dell… -