Laura Pausini, la figlia Paola dedica un sorriso a Biagio Antonacci per la nascita di Carlo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non si contano già più i migliaia di messaggi di auguri che Biagio Antonacci ha ricevuto oggi per . Tra i tanti piovuti dai social non è passato inosservato quello di Paola Carta , la figlia di otto ...

Prime Video anticipa le serie TV e i film in arrivo nel 2022 ... come la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori (il cast è stato svelato!) e le nuove serie di fiction Monterossi, Bang Bang Baby , The Bad Guy e Prisma, e con Laura Pausini, star globale amata in ...

Laura Pausini attrice in un film sulla sua vita Corriere Romagna Laura Pausini: la reazione alla nascita del terzo figlio di Biagio Antonacci Nelle scorse ore, Biagio Antonacci ha colto tutti di sorpresa annunciando di essere diventato papà per la terza volta, accogliendo il piccolo Carlo. La sua fidanzata Paola Cardinale ha partorito in gr ...

