La Russia approva lo Standard per le sepolture d’urgenza di massa in tempo di guerra e di pace (Di martedì 21 dicembre 2021) Mai in U e nella Russia post-comunista è stato adottato un documento del genere. Una normativa che potrebbe essere applicata in caso di guerra, di disastri. O di una recrudescenza dell'epidemia di Covid-19 Leggi su rainews (Di martedì 21 dicembre 2021) Mai in U e nellapost-comunista è stato adottato un documento del genere. Una normativa che potrebbe essere applicata in caso di, di disastri. O di una recrudescenza dell'epidemia di Covid-19

Advertising

RaiNews : Una normativa che potrebbe essere applicata in caso di guerra, di disastri. O di una recrudescenza dell'epidemia di… - _DAGOSPIA_ : IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA UNA RISOLUZIONE IN CUI AVVERTE LA RUSSIA: 'RITIRI IMMEDIATAMENTE...'… - alexg_2000 : RT @MagiaroIl: Russia, la Duma approva il passaporto vaccinale (codice QR). Perché nessuno paragona la Russia all'Urss come si fa SEMPRE co… - MagiaroIl : Russia, la Duma approva il passaporto vaccinale (codice QR). Perché nessuno paragona la Russia all'Urss come si fa… -