In arrivo un documentario su Raffaella Carrà: tutti i dettagli (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 2022 potrebbe essere l'anno del documentario su Raffaella Carrà, icona pop, attrice, cantante e maestra di spensieratezza conosciuta e amata in tutto il mondo. La notizia è riportata sui principali media internazionali. Il documentario su Raffaella Carrà A ottenere i diritti internazionali in esclusiva è stata la società Fremantle, che ha annunciato l'iniziativa attraverso i canali social ufficiali. Come riportato dalle agenzie di stampa, l'ideatore di tale iniziativa è Alessandro De Rita, tra i vertici del settore italiano di Fremantle per quanto riguarda i documentari. Il progetto, invece, è stato fortemente voluto da Andrea Scrosati, CEO della società per l'Europa Continentale. Fremantle è la stessa società che fornisce a mamma RAI e Sky Italia contenuti di grande ...

Raffaella Carrà, in arrivo un documentario sulla sua vita Il documentario su Raffaella Carrà sottolinea ancora una volta l'impegno di Fremantle nella produzione e distribuzione di documentari internazionali di alta qualità capaci di raccontare storie ...

