Gravina: "Tutti i club in regola con gli stipendi"

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina sulla questione stipendi

Il tema stipendi è sempre al centro delle cronache sportive di questi tempi. Sull'argomento è intervenuto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, nel corso di una conferenza stampa. Queste le sue parole.

"Sento parlare di stipendi non pagati, tutte le società sono in regola per gli emolumenti trimestre ottobre/novembre/dicembre ma ci sono nove società che hanno addirittura anticipato due mensilità. Oggi ho portato in consiglio dei dati ufficiali: nessuno, in questo momento, è autorizzato a dare informazioni che non sono fondate"

"Ho sentito parlare di controlli allentati, ma qui non si allenta nulla il calcio ha dimostrato di essere rispettoso".

