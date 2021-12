Germania, partite di calcio a porte chiuse e limiti ai contatti anche tra vaccinati: «Non è tempo per feste di Capodanno» (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz, in conferenza stampa a Berlino, sono forti e chiare: «Non è tempo per party di Capodanno», ha detto dopo il vertice con le Regioni sulla situazione epidemiologica nel Paese. Da qui l’annuncio di una stretta anti-Covid. Le nuove misure, a partire dal 28 dicembre, prevedono che i contatti saranno ridotti a gruppi di dieci persone al massimo, nel caso di vaccinati. Nel caso di non vaccinati, invece, la riduzione sarà ancora più pesante, consentendo l’incontro di un nucleo abitativo e due persone di un altro. Non rientrano nel computo i minori di 14 anni. Intanto, sempre dal 28 dicembre, le partite di calcio in Germania si terranno senza pubblico e le discoteche saranno chiuse. «Io posso ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz, in conferenza stampa a Berlino, sono forti e chiare: «Non èper party di», ha detto dopo il vertice con le Regioni sulla situazione epidemiologica nel Paese. Da qui l’annuncio di una stretta anti-Covid. Le nuove misure, a partire dal 28 dicembre, prevedono che isaranno ridotti a gruppi di dieci persone al massimo, nel caso di. Nel caso di non, invece, la riduzione sarà ancora più pesante, consentendo l’incontro di un nucleo abitativo e due persone di un altro. Non rientrano nel computo i minori di 14 anni. Intanto, sempre dal 28 dicembre, lediinsi terranno senza pubblico e le discoteche saranno. «Io posso ...

