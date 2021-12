Genoa Atalanta 0-0: resiste il fortino rossoblù, la Dea non punge (Di martedì 21 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Genoa e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Atalanta 0-0 MOVIOLA 1? Iniziato il match al Ferraris 4? Occasione buona per l’Atalanta – Malinovskyi ruba palla a centrocampo e serve Miranchuk, il russo tarda a calciare e viene rimontato dai difensori 5? Destro potente di Zapata, attento Sirigu a dirgli di no 7? Ottimo avvio dei nerazzurri che tengono il possesso e giocano a ritmi alti 12? Ancora Zapata – il colombiano riceve palla, si gira e calcia alto sopra la traversa 16? Malinovskyi ci prova da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Iniziato il match al Ferraris 4? Occasione buona per l’– Malinovskyi ruba palla a centrocampo e serve Miranchuk, il russo tarda a calciare e viene rimontato dai difensori 5? Destro potente di Zapata, attento Sirigu a dirgli di no 7? Ottimo avvio dei nerazzurri che tengono il possesso e giocano a ritmi alti 12? Ancora Zapata – il colombiano riceve palla, si gira e calcia alto sopra la traversa 16? Malinovskyi ci prova da ...

Atalanta_BC : ?? In campo così al Ferraris! ?? Here's your line-up to face Genoa! Presented by @Plus500 #GenoaAtalanta #SerieATIM… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Serie A, #GenoaAtalanta 0-0: la Dea non sfonda, #Sheva frena #Gasperini. #SportMediaset - CorkScrew12 : RT @_enz29: Dopo quella frase di Sconcerti l’Atalanta ne prende 4 dalla Roma che non vinceva uno scontro diretto da due anni e pareggia con… - carloleccardi : Jacopo come è stata la partita Genoa Atalanta?raccontacela con la lavagna tattica -