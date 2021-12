Fino a 1600€ per combattere l’ansia e la depressione | arriva il “Bonus Psicologo”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 dicembre 2021) La Legge di Bilancio potrebbe presto vedere l’introduzione di una nuova agevolazione: si tratterebbe del cosiddetto “” e sarebbe stato definito nel contesto dell’aumento di disturbi in conseguenza della pandemia. Ecco come potrebbe essere strutturato e quanto dovrebbe valere., che cos’è l’agevolazione inserita in Legge di Bilancio Ilfigura nell’emendamento alla Legge di Bilancio 2022, attualmente in discussione al Senato. Sarebbe previsto uno stanziamento per il cosiddetto Fondo salute mentale, creato dal Ministero della Salute e destinato ad agevolare l’accesso ai servizi di psicoterapia di base. In particolare, sarebbe rivolto alla prevenzione e risoluzione di disagi prima che subentri una diagnosi di disturbi mentali. Sarebbe ...