Draghi fa miracoli. Mai così tante infrazioni Ue. Le procedure aperte raggiungono quota 102. Peggio dell’Italia fa solo la Spagna

Advertising

Marc_OTSS : RT @LaNotiziaTweet: Draghi fa miracoli. Mai così tante infrazioni Ue. Le procedure aperte raggiungono quota 102. Peggio dell’Italia fa solo… - IlConteIT : RT @BubuCc3: Con #Draghi e #Figliuolo risolti tutti i problemi? @GiuseppeConteIT un disastro? Caro @matteorenzi visto il ritorno prepotente… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Draghi fa miracoli. Mai così tante infrazioni Ue. Le procedure aperte raggiungono quota 102. Peggio dell’Italia fa solo… - fabiopi1000 : RT @LaNotiziaTweet: Draghi fa miracoli. Mai così tante infrazioni Ue. Le procedure aperte raggiungono quota 102. Peggio dell’Italia fa solo… - LaNotiziaTweet : Draghi fa miracoli. Mai così tante infrazioni Ue. Le procedure aperte raggiungono quota 102. Peggio dell’Italia fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi miracoli

LA NOTIZIA

E sì, perché non bisogna dirlo, sennò il miracolodov'è? San Nicola non so qualiha fatto, San Gennaro ne fa ogni anno. "San Mario" () è stato chiamato in quanto miracolante. Ma ...Salvini bloccae libera il Colle per il Cav Tutto questo è un sottinteso, sta sullo sfondo ... Noi tuttavia non demordiamo), nella speranza che prima o poi i fintidei finti idoli siano ...Un patto tra Italia e Germania per una cooperazione sempre più stretta. Nel segno dell’europeismo duro e puro. Questo è il messaggio che il presidente del ...Questa settimana il settimanale the Economist ha elogiato l’Italia come Paese dell’anno. A onor del vero va precisato che questa elezione ...