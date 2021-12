Come i parlamentari sfruttano i collaboratori: 80 accuse di mobbing, lavoro in nero e stipendi da fame (Di martedì 21 dicembre 2021) Boom di segnalazioni per irregolarità nei contratti e mobbing a Montecitorio. Nel mirino sono finiti almeno 80 parlamentari, di cui 20 sono già finiti davanti al giudice del lavoro. Tra le accuse: lavoro in nero, stipendi troppo bassi e contributi mai pagati. Ne ha parlato il Tempo in un’inchiesta. Sono circa 80, infatti, i collaboratori parlamentari che nel corso di questa legislatura hanno segnalato irregolarità contrattuali e situazioni al limite dello sfruttamento e del mobbing da parte dei loro datori di lavoro. «Ci sono onorevoli che si fanno consegnare la spesa a casa dai propri assistenti, o che li mandano a comprare gli assorbenti in farmacia», si legge nell’articolo. Molti rimangono in ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Boom di segnalazioni per irregolarità nei contratti ea Montecitorio. Nel mirino sono finiti almeno 80, di cui 20 sono già finiti davanti al giudice del. Tra leintroppo bassi e contributi mai pagati. Ne ha parlato il Tempo in un’inchiesta. Sono circa 80, infatti, iche nel corso di questa legislatura hanno segnalato irregolarità contrattuali e situazioni al limite dello sfruttamento e delda parte dei loro datori di. «Ci sono onorevoli che si fanno consegnare la spesa a casa dai propri assistenti, o che li mandano a comprare gli assorbenti in farmacia», si legge nell’articolo. Molti rimangono in ...

