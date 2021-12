Clizia Incorvaia incinta con il Covid | “È un momento duro”

(Di martedì 21 dicembre 2021) È unparticolarmente difficile per. L’ex gieffina è attualmentedel suo secondo figlio, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro. A pochi mesi dal parto è però risultata positiva al. Una preoccupazione grande per lei, che ora teme per la sua salute, per quella del suo bebè e per quella di sua figlia Nina. A sostenerla c’è il grande amore della sua vita, che sta dimostrando grande forza.positiva al: l’annuncio preoccupato su IG Solo pochi giorni fa,aveva raccontato ai suoi fan di aver scoperto che la figlia Nina, nata circa sei anni fa dal suo matrimonio con Francesco Sarcina, aveva contratto il. Si era dimostrata ...

Paura per, incinta e positiva al Covid 'Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio', scrive su Instagram. La storia con Paola Cardinale va avanti dal ...Prima , poi e infine il timore di potersi contagiare. Nell'escalation di emozioni di questi ultimi giornisperava che sarebbe riuscita a preservarsi prima delle Feste e invece oggi è arrivata la diagnosi: Covid .positiva al Covid A due giorni dalla seconda dose di ...Un momento di crisi per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, in cui ha ricevuto ...Prima l'ansia per il vaccino in gravidanza, poi la preoccupazione per la figlia Nina risultata positiva e infine il timore di potersi contagiare. Nell'escalation ...