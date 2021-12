Celentano contro Mentana: “Sbagli a silenziare i No vax, bisogna essere amici di chi ha paura” (video) (Di martedì 21 dicembre 2021) “Caro Mentana, bisogna essere amici con quelli che hanno paura, non puoi lasciarli fuori dalla porta, anche tu hai paura altrimenti non ti saresti vaccinato. E’ assurdo instaurare una guerra tra paurosi, ognuno dovrebbe comprendere l’altro”. Così Adriano Celentano rivolgendosi ad Enrico Mentana sulla sua presa di posizione di non dare voce ai No vax, in una lunga videolettera pubblicata oggi sui suoi profili Instagram e Facebook de ‘L’inesistente’. Adriano Celentano contro Enrico Mentana, che aveva detto… “Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei No vax. A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) “Carocon quelli che hanno, non puoi lasciarli fuori dalla porta, anche tu haialtrimenti non ti saresti vaccinato. E’ assurdo instaurare una guerra tra paurosi, ognuno dovrebbe comprendere l’altro”. Così Adrianorivolgendosi ad Enricosulla sua presa di posizione di non dare voce ai No vax, in una lungalettera pubblicata oggi sui suoi profili Instagram e Facebook de ‘L’inesistente’. AdrianoEnrico, che aveva detto… “Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei No vax. A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, ...

