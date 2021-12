Avete mai visto la moglie di Alessandro Gassmann? È stato un colpo di fulmine – FOTO (Di martedì 21 dicembre 2021) Avete mai visto la moglie di Alessandro Gassmann? Si sono conosciuti a teatro e da allora non si sono mai lasciati. Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Quante volte Avete desiderato sapere qualcosa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 21 dicembre 2021)mailadi? Si sono conosciuti a teatro e da allora non si sono mai lasciati. Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Quante voltedesiderato sapere qualcosa L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

andreabettini : Avete mai visto l'interno di un reattore nucleare di ricerca? Ve lo mostreremo alle 14.45 e alle 20.45 su RaiNews24… - ilpost : Sapete che le arachidi crescono sottoterra? E il pepe, lo sapreste riconoscere? Se non l'avete mai vista, poi, una… - teatrolafenice : ?? Un po' di musica per tutti noi. Avete mai ascoltato la Sonata in do minore di Domenico Cimarosa? Eccola, interpre… - ralphfiennes55 : @OfficialASRoma Ma basta, sempre a twettare su Totti... Non avete mica vinto la Champions con lui e non vi ha fatto… - Roberto06332859 : RT @Smartitina: Adesso tutti i vaccinati dicono in coro: 'Nessuno ha mai detto che il vaccino immunizzi'. EH NO CARI, sì che lo avete detto… -