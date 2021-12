Arisa: «Serena Bortone mi ha ferita con una domanda sul film erotico». Poi l’elogio a Milly Carlucci (Di martedì 21 dicembre 2021) Arisa Protagonista e vincitrice di Ballando con le Stelle 2021, Arisa ha mostrato un lato inedito di sé proprio nel dance show di Rai1. Anzi, la cantante – per sua stessa ammissione – sulla pista del programma televisivo ha scoperto un lato della sua femminilità più fisico, sino a quel momento quasi trascurato. Nel raccontarlo in un’intervista al Corriere, l’artista ha anche ammesso di essere rimasta ferita da una domanda indiscreta che Serena Bortone le aveva posto durante l’ospitata a Oggi è un altro giorno. Commentando il fatto che Arisa avesse iniziato a mostrare un lato più sensuale di sé, la conduttrice le aveva chiesto se avesse mai pensato di fare un film erotico. “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 dicembre 2021)Protagonista e vincitrice di Ballando con le Stelle 2021,ha mostrato un lato inedito di sé proprio nel dance show di Rai1. Anzi, la cantante – per sua stessa ammissione – sulla pista del programma televisivo ha scoperto un lato della sua femminilità più fisico, sino a quel momento quasi trascurato. Nel raccontarlo in un’intervista al Corriere, l’artista ha anche ammesso di essere rimastada unaindiscreta chele aveva posto durante l’ospitata a Oggi è un altro giorno. Commentando il fatto cheavesse iniziato a mostrare un lato più sensuale di sé, la conduttrice le aveva chiesto se avesse mai pensato di fare un. “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’...

Advertising

infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Arisa ferita da Serena Bortone - infoitcultura : Ballando, Arisa durissima contro Serena Bortone: 'Perché mi ha ferito'. Film a luci rosse, un grosso caso in Rai - sfanculin : RT @bubinoblog: ARISA: MILLY CARLUCCI È L'ITALIA NON SGUAIATA. SERENA BORTONE MI HA UN PÒ FERITA MENTRE VITO... - veneziaradiotv : Arisa si è sentita offesa da Serena Bortone - ParliamoDiNews : Arisa contro Serena Bortone: `Mi ha ferita con la sua domanda sul porno. E io non mi arrabbio mai` - Il Fatto Quoti… -