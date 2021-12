Vezzali: «Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non lo escludo» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, non esclude che allo stadio, tra un po’, si possa accedere solo presentando un Tampone negativo, oltre che con il Green Pass. Lo ha dichiarato a margine della consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sottosegretario con delegaSport, Valentina, non esclude che, tra un po’, si possasolo presentando unnegativo, oltre che con il Green Pass. Lo ha dichiarato a margine della consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Credo che il Governo stia adottando le misure necessarie per salvaguardare la salute e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità.perper i? Nonquesta misura: se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo”. L'articolo ilNapolista.

