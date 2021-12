Venezia vs Lazio | numeri e statistiche del match

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021)si sono affrontate sei volte in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, per un bilancio di tre successi biancocelesti e due arancioneroverdi (1N); la sfida più recente è un 4-2 a favore dei laziali, nel marzo 2002, con Alberto Zaccheroni in panchina. Ilè rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro lain Serie A (3V, 2N) e nelle tre più recenti ha tenuto la porta inviolata. Nonostante abbia subito sette gol nelle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse (in media 1.4 a incontro), laha sempre ottenuto i tre punti, realizzando 16 reti (una media di 3.2 a partita). Dopo i pareggi contro Juventus e Sampdoria (entrambi per 1-1), ilpotrebbe finire in parità tre gare consecutive di Serie A per la prima volta dal ...