Vaccino Pfizer introvabile a Roma, ecco quando torna disponibile e dove prenotarlo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Vaccino Pfizer introvabile a Roma (e non solo), facciamo il punto della situazione. Se da un lato prosegue abbastanza celermente la campagna per le terze dosi – o dosi booster – dall'altro c'è da fare i conti con la scarsità delle fiale del siero Pfizer divenuto introvabile o quasi nel Lazio. Benché infatti il Ministero della Salute abbia certificato l'equivalenza tra i due vaccini a mRNA, ovvero Pfizer per l'appunto e Moderna, in molti, complice il fatto che è stato quello più utilizzato, continuano a preferire il primo. Di conseguenza le scorte si sono rapidamente ridotte e ai cittadini viene proposto Moderna.

