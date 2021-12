Tamberi regala un’asta in miniatura a Draghi: «Se ogni tanto vuole saltare…» – I video (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Siete entrati nella storia e avete portato con voi tutto il Paese». Sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, alla cerimonia di consegna sei Collari d’Oro del Coni, la massima onorificenza data per merito sportivo agli atleti che hanno ottenuto successi nelle loro discipline. Destinatari dell’elogio sono «la nazionale di calcio maschile, tornata vincente dagli Europei. Le nazionali di pallavolo femminile e maschile, anche loro campioni d’Europa». Ma ci sono anche «le quaranta medaglie alle Olimpiadi e le sessantanove alle Paralimpiadi, mai così tante», ha sottolineato il premier. «Le rimonte in curva, gli abbracci a fine gara, i rigori segnati e parati. Con il tricolore che accompagnava ogni vostra esultanza e celebrazione». Draghi ha concluso dicendo: «Ve ne siamo grati – e siamo grati ai vostri allenatori, alle ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) «Siete entrati nella storia e avete portato con voi tutto il Paese». Sono le parole del presidente del Consiglio Mario, alla cerimonia di consegna sei Collari d’Oro del Coni, la massima onorificenza data per merito sportivo agli atleti che hanno ottenuto successi nelle loro discipline. Destinatari dell’elogio sono «la nazionale di calcio maschile, tornata vincente dagli Europei. Le nazionali di pallavolo femminile e maschile, anche loro campioni d’Europa». Ma ci sono anche «le quaranta medaglie alle Olimpiadi e le sessantanove alle Paralimpiadi, mai così tante», ha sottolineato il premier. «Le rimonte in curva, gli abbracci a fine gara, i rigori segnati e parati. Con il tricolore che accompagnavavostra esultanza e celebrazione».ha concluso dicendo: «Ve ne siamo grati – e siamo grati ai vostri allenatori, alle ...

