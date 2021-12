Sonia Bruganelli lascia il GF Vip a gennaio? Prima “litiga” con Signorini e abbandona lo studio – VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello Vip a gennaio? La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e, visto l’attuale clima agitato in studio, potrebbe essere più che vero. Sonia Bruganelli lascia il GF Vip a gennaio? Secondo Amedeo Venza, infatti, proprio Sonia Bruganelli dovrebbe lasciare il ruolo da opinionista direttamente a gennaio, con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021)il Grande Fratello Vip a? La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e, visto l’attuale clima agitato in, potrebbe essere più che vero.il GF Vip a? Secondo Amedeo Venza, infatti, propriodovrebbere il ruolo da opinionista direttamente a, con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

