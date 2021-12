Serie A, sarà Guida l’arbitro di Inter-Torino (Di lunedì 20 dicembre 2021) Designato l’arbitro di Inter-Torino, match della diciannovesima giornata della Serie A 2021/2022 In vista della diciannovesima e ultima giornata del girone di andata della Serie A 21/22 in programma tra martedì e giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Torino, in programma per mercoledì 22 dicembre con calcio d’inizio alle ore 18:30, sarà diretta dall’arbitro Marco Guida. Il fischietto di Pompei sarà assistito da Baccini Saccenti; il quarto uomo sarà Zufferli. Al VAR Banti e Peretti all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Designatodi, match della diciannovesima giornata dellaA 2021/2022 In vista della diciannovesima e ultima giornata del girone di andata dellaA 21/22 in programma tra martedì e giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 22 dicembre con calcio d’inizio alle ore 18:30,diretta dalMarco. Il fischietto di Pompeiassistito da Baccini Saccenti; il quarto uomoZufferli. Al VAR Banti e Peretti all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

