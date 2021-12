Serie A probabili formazioni LIVE: il Cagliari taglia Godin e Caceres, Dybala e Immobile in dubbio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: nuovo stop per Gosens, Gasperini punta nuovamente su Zapata ma Muriel scalpita.Probabile formazione(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; ZapataSqualificati:Infortunati: Gosens BOLOGNA – La Giornata: Sansone insidia Barrow, Arnautovic guida l’attacco. De Silvestri koProbabile formazione (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dallaA ultime dai campi: notizie,, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: nuovo stop per Gosens, Gasperini punta nuovamente su Zapata ma Muriel scalpita.Probabile formazione(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; ZapataSqualificati:Infortunati: Gosens BOLOGNA – La Giornata: Sansone insidia Barrow, Arnautovic guida l’attacco. De Silvestri koProbabile formazione (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; ...

