Scuola in Campania, l’assessore regionale Fortini: Sospenderemo un centinaio di docenti no vax (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non credo che in Campania avremo grandissimi problemi, saranno massimo un centinaio i docenti che dovranno essere sospesi da quello che mi dicono i dirigenti scolastici. Certo fa impressione, e lo dico da un punto di vista personale, l’idea di costringere qualcuno ad un trattamento sanitario, ma capisco che la politica deve comunque arginare il proliferare del contagio. Fosse dipeso da me, li avrei fatti entrare con il tampone che garantiva comunque una certa tranquillità. A me fa sempre impressione dover sospendere un lavoratore”. Così l’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini a Radio Crc targato Italia. “Per quanto riguarda la didattica nelle scuole si deve continuare in presenza – ha aggiunto – e preciso che il presidente De Luca non ha mai immaginato di sospenderla dall’8 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non credo che inavremo grandissimi problemi, saranno massimo unche dovranno essere sospesi da quello che mi dicono i dirigenti scolastici. Certo fa impressione, e lo dico da un punto di vista personale, l’idea di costringere qualcuno ad un trattamento sanitario, ma capisco che la politica deve comunque arginare il proliferare del contagio. Fosse dipeso da me, li avrei fatti entrare con il tampone che garantiva comunque una certa tranquillità. A me fa sempre impressione dover sospendere un lavoratore”. Cosìall’istruzione Luciaa Radio Crc targato Italia. “Per quanto riguarda la didattica nelle scuole si deve continuare in presenza – ha aggiunto – e preciso che il presidente De Luca non ha mai immaginato di sospenderla dall’8 ...

