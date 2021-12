Sci alpino, orari e startlist gigante Courchevel: programma, tv, pettorali, italiane in gara (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre andrà in scena il gigante femminile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si torna a disputare una gara in questa specialità dopo due mesi di digiuno (l’unica prova stagionale è datata 23 ottobre a Soelden) e si preannuncia grande spettacolo in terra francese. Le favorite della vigilia sono la slovacca Petra Vlhova (che scenderà col pettorale numero 1) e la statunitense Mikaela Shiffrin (col numero 5), ma attenzione alle arrembanti italiane Marta Bassino (la detentrice della Sfera di Cristallo di specialità ha avuto in dote il numero 6) e Federica Brignone (numero 3). Nel lotto delle più attese anche la slovena Meta Hrovat (2), la svizzera Michelle Gisin (4) e la francese Tessa Worley (7). Sofia Goggia si presenta da leader della classifica ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre andrà in scena ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Si torna a disputare unain questa specialità dopo due mesi di digiuno (l’unica prova stagionale è datata 23 ottobre a Soelden) e si preannuncia grande spettacolo in terra francese. Le favorite della vigilia sono la slovacca Petra Vlhova (che scenderà col pettorale numero 1) e la statunitense Mikaela Shiffrin (col numero 5), ma attenzione alle arrembantiMarta Bassino (la detentrice della Sfera di Cristallo di specialità ha avuto in dote il numero 6) e Federica Brignone (numero 3). Nel lotto delle più attese anche la slovena Meta Hrovat (2), la svizzera Michelle Gisin (4) e la francese Tessa Worley (7). Sofia Goggia si presenta da leader della classifica ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - sportface2016 : Gigante femminile #Courchevel: la startlist completa. 8 italiane in gara. Assenti #Gut #Robinson e #Liensberger cau… - GDF : Sport invernali di sci alpino paralimpico: in Coppa del Mondo a St. Moritz (Sui), Giacomo Bertagnolli -… -