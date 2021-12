Programmi TV di stasera, lunedì 20 dicembre 2021. Su La7 il finale di Grey’s Anatomy 17 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grey's Anatomy Rai1, ore 21.25: Blanca Fiction. 1×05 Macchie: La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. Rai2, ore 21.20: Alla ricerca di Dory Film del 2016 di Andrew Stanton e Angus MacLane con Ellen DeGeneres e Albert Brooks. Trama: Con l’aiuto di Nemo e Marlin, Dory decide di intraprendere un viaggio alla ricerca dei suoi genitori. L’avventura porterà i tre pesci sino al Marine Life Institute della California e gli riserverà molte sorprese. Rai3, ore 21.20: Report Attualità. Sigfrido ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grey'sRai1, ore 21.25: Blanca Fiction. 1×05 Macchie: La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male. Rai2, ore 21.20: Alla ricerca di Dory Film del 2016 di Andrew Stanton e Angus MacLane con Ellen DeGeneres e Albert Brooks. Trama: Con l’aiuto di Nemo e Marlin, Dory decide di intraprendere un viaggio alla ricerca dei suoi genitori. L’avventura porterà i tre pesci sino al Marine Life Institute della California e gli riserverà molte sorprese. Rai3, ore 21.20: Report Attualità. Sigfrido ...

