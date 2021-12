“Milan-Napoli? La decisione su Kessie è giusta!” | avete sentito?

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente dell’ AIA interviene dicendo la sua sulle decisioni prese in merito all’ annullamento dei gol di Palomino e. Ospite de “La Politica nel Pallone” il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange commenta così i due episodi chiave dell’ultimo weekend di A, il 2-2 annullato all’Atalanta contro la Roma e il pareggio all 90? diinSul 2-2 annullato in Atalanta-Roma “La regola dice chiaramente che se un calciatore fa un’azione che impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone, è fuorigioco. Nel caso di Palomino il contatto c’è e si fa fatica a dire che non c’è un impatto. Ladi annullare è giusta anche se la modalità poteva essere diversa, l’arbitro doveva andare a fare l’on-field review“ Sul pareggio di ...