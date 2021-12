Milan-Napoli, il vicesindaco: “È stata la mano della Camorra!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli ha espugnato San Siro, battendo il Milan per 0-1 e vincendo un importantissimo scontro ai vertici della classifica. Qualcuno nutre dubbi sulla valenza del risultato, dopo il gol annullato a Kessiè per il fuorigioco di Giroud sanzionato dal VAR. Ma dal nutrire dubbi allo scrivere un clamoroso e vergognoso tweet come quello di Alessandro Albanese ce ne passa. Soprattutto contando l’autorità del signor Albanese, vicesindaco del piccolo paese di Cerano, in provincia di Novara. Alla vittoria del Napoli, anche grazie all’episodio del gol annullato, il commento è stato: «Altro che “la mano de dios”, questa è la mano della Camorra!», facendo riferimento alla recente uscita del film “È stata la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha espugnato San Siro, battendo ilper 0-1 e vincendo un importantissimo scontro ai verticiclassifica. Qualcuno nutre dubbi sulla valenza del risultato, dopo il gol annullato a Kessiè per il fuorigioco di Giroud sanzionato dal VAR. Ma dal nutrire dubbi allo scrivere un clamoroso e vergognoso tweet come quello di Alessandro Albanese ce ne passa. Soprattutto contando l’autorità del signor Albanese,del piccolo paese di Cerano, in provincia di Novara. Alla vittoria del, anche grazie all’episodio del gol annullato, il commento è stato: «Altro che “lade dios”, questa è la», facendo riferimento alla recente uscita del film “Èla ...

