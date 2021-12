Mariano Amici non si vaccina perde il ricorso: il dottore idolo dei No Vax non potrà più fare il medico (Di martedì 21 dicembre 2021) Continuerà a “far maturare le coscienze”, ma non da medico. Mariano Amici, il dottore di Ardea diventato un simbolo per i No Vax grazie alle sue battaglie contro i vaccini anti Covid, ha perso il ricorso presentato al Consiglio di Stato. Amici si era rivolto ai giudici dopo che la Asl Roma 6, distretto in cui ha lo studio, aveva disposto la sospensione della professione. Leggi anche: Mascherine all’aperto: è obbligo in tutto il Lazio, Zingaretti ha firmato l’ordinanza Mariano Amici non potrà più fare il medico Ma, contrariamente alle speranze del medico di base, il suo appello è stato rigettato: anche per il Consiglio di Stato le argomentazioni presentate da Amici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) Continuerà a “far maturare le coscienze”, ma non da, ildi Ardea diventato un simbolo per i No Vax grazie alle sue battaglie contro i vaccini anti Covid, ha perso ilpresentato al Consiglio di Stato.si era rivolto ai giudici dopo che la Asl Roma 6, distretto in cui ha lo studio, aveva disposto la sospensione della professione. Leggi anche: Mascherine all’aperto: è obbligo in tutto il Lazio, Zingaretti ha firmato l’ordinanzanonpiùilMa, contrariamente alle speranze deldi base, il suo appello è stato rigettato: anche per il Consiglio di Stato le argomentazioni presentate da...

