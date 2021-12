Jacobelli | “Inter campione d’inverno? Anche il Milan lo fu | ma poi…” | ESCLUSIVA

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: ESCLUSIVA Jacobelli: “Inter-Liverpool aperta. Inzaghi? C’è una frase di Tronchetti che…” - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Il commento di Jacobelli sulla Serie A: “Inter e Atalanta stanno meglio, camp… - TUTTOJUVE_COM : Jacobelli: 'Raspadori e Scamacca farebbero comodo sia all'Inter che alla Juventus' - Antofer94_ : RT @fcin1908it: ESCLUSIVA Jacobelli: “Inter-Liverpool aperta. Inzaghi? C’è una frase di Tronchetti che…” - infoitsport : Jacobelli: «Inter, gioco di squadra in dirigenza. Inzaghi scelta azzeccata» -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobelli Inter

Pianeta Milan

di XavierBreve riassunto dello stato dell'arte, a 72 ore dallo Young Boys (poi ci saranno Juve, ... 5 - 2 allo Spezia dopo essere passati inizialmente in svantaggio; terzo posto con l'a ...di XavierIn ordine cronologico di indisponibilità: Hateboer, Gosens, Pessina, Djimsiti, Toloi, ... Provate voi a togliere sette titolari, simultaneamente a Napoli, Milan,, Juve, Roma, ...Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato degli uomini mercato del Sassuolo, Raspadori e Scamacca, ai microfoni di fcinter1908.it: "Sicuramente farebbero comodo ...FCInter1908.it ha intervistato il direttore di Tuttosport per fare il punto sull'Inter, tornata in vetta alla classifica di Serie A ...