Inter Campione d'Inverno: bravo Simone Inzaghi! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inter Campione d'Inverno con novanta minuti d'anticipo. La squadra di Simone Inzaghi batte con facilità all'Arechi la Salernitana (0-5). Mentre Milan ed Atalanta inciampano in casa contro Napoli e Roma, regalando così ai nerazzurri il simbolico titolo di Campione Invernale 2021. Non prive di polemiche però le sconfitte delle squadre di Pioli e Gasperini, che lamentano l'invalidazione dei propri gol al Var. In zona Europa affollamento di squadre: cinque squadre in quattro punti, tra cui il sorprendente Empoli di Andreazzoli. Inter Campione d'Inverno: molti meriti vanno a Simone Inzaghi L'Inter taglia il traguardo di Campione d'Inverno 2021. Gli indizi che la squadra di ...

