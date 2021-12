GF Vip, Mary Falconieri e il suo compagno aspettano una bambina: 'Il nostro mondo si tingerà di rosa' IL POST (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiocco rosa in casa Falconieri. L'ex gieffina, Mary Falconieri, aspetta una bambina. A rivelarlo è stata lei stessa con un POST su Instagram , dove ha pubblicato una serie di scatti insieme al marito ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Fioccoin casa. L'ex gieffina,, aspetta una. A rivelarlo è stata lei stessa con unsu Instagram , dove ha pubblicato una serie di scatti insieme al marito ...

Advertising

_itz_mary__ : una domanda per voi … ma con che criterio vengono scelti i vip eliminati per partecipare alla puntata in studio ? #gfvip6 - marysole77 : Bambasciano visibilmente più inserito nel magico mondo dei vipponi da 4 soldi rispetto a Federica, perché se fai… - Mary_Jack69 : @Valerio_Scanu Del GF la prima edizione ho la certezza assoluta è stata la più bella? (non erano vip) Del #GFvip i… - Monky_2405 : @Tiago_Mary @Ext017 @AdrianaVolpeTV @Codacons Uh, abbiamo una Vip in da house! -