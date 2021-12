Draghi incontra Scholz “Accelerare l' integrazione europea”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa visita contribuisce e conferma la profondità dei legami che c'è tra i due paesi, la nostra volontà è di affrontare insieme le grandi sfide europee”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al termine dell'incontro con il cancelliere tedesco, Olaf. “Siamo concordi nella necessità di lavorare insieme pere rafforzare l'”, ha aggiunto.“Siamo accordo necessità costruire una difesa comune a livello europeo, non in antitesi alla Nato”, ha detto, che su possibili riforme economiche in ambito Ue ha sottolineato: “Il dopo pandemia chiama tutti i nostri Paesi a finanziare progetti senza precedenti, occorrerà vedere come questi progetti possano innestarsi su nuove regole di bilancio, sono certo che su questo ...