(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Serve che lasia. Nel momento in cui la digitalizzazione dovesse penalizzare eccessivamente i posti di lavoro, va accompagnata lacon le tutele”. Lo ha detto Cesare, presidente di Lavoro&Welfare, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. ym/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Damiano “La transizione deve essere anche sociale” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Damiano 'La transizione deve essere anche sociale' - - Riparte_Italia : Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare): «La transizione deve essere anche sociale» - ServiziAlLavoro : Damiano 'Serve una transizione sociale che tuteli i lavoratori' - ReggioTV Lo ha detto Cesare Damiano, presidente d… - CAGLIARILIVEAPP : Damiano “Serve una transizione sociale che tuteli i lavoratori” -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano transizione

Telesettelaghi

... dove il sindacoColetta è da due mesi impegnato a trovare una maggioranza in Consiglio, ... ieri, subito dopo lo spoglio : " È l'epoca della, lo è anche dal punto di vista politico ...Nel momento in cui un eccesso di digitalizzazione dovesse penalizzare i posti di lavoro, va accompagnata lacon tutele'. Lo ha detto Cesare, presidente di Lavoro&Welfare, ..."Serve che la transizione sia anche sociale. Nel momento in cui la digitalizzazione dovesse penalizzare eccessivamente i posti di lavoro, va accompagna ...I gialloblù hanno concesso troppo nel primo tempo agli avversari poi, nel terzo periodo, un quarto strano questo, la Sutor pur non andando a punti per 6’50”, è riuscita con ...