Corriere: il gol di Elmas è la risposta agli odiosi cori di discriminazione della Curva Sud contro il Napoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Corriere della Sera commenta la vittoria del Napoli sul Milan, ieri, a San Siro. E soprattutto i cori di discriminazione contro i napoletani intonati dalla Curva Sud. cori che costeranno una multa al club rossonero e che Elmas ha zittito, gelando lo stadio. “Il Napoli si gode l’impresa, vince con lo spirito della provinciale, difendendo bene il golletto di Elmas dopo appena cinque minuti e si appoggia alla difesa, pur rattoppata, ma sempre la migliore del campionato. A San Siro, perdendo con l’Inter, aveva cominciato il suo tracollo, adesso sogna una ripartenza gloriosa. Intanto agguanta il Milan al secondo posto, 4 punti sotto l’Inter e Spalletti torna a respirare. Con questo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) IlSera commenta la vittoria delsul Milan, ieri, a San Siro. E soprattutto idii napoletani intonati dallaSud.che costeranno una multa al club rossonero e cheha zittito, gelando lo stadio. “Ilsi gode l’impresa, vince con lo spiritoprovinciale, difendendo bene il golletto didopo appena cinque minuti e si appoggia alla difesa, pur rattoppata, ma sempre la migliore del campionato. A San Siro, perdendo con l’Inter, aveva cominciato il suo tracollo, adesso sogna una ripartenza gloriosa. Intanto agguanta il Milan al secondo posto, 4 punti sotto l’Inter e Spalletti torna a respirare. Con questo ...

Advertising

pisto_gol : Secondo quanto riporta il @Corriere , l’esame farlocco a #Suarez è una iniziativa autonoma dei legali della Juventu… - Corriere : Gol annullato al Milan: molti dubbi sul fuorigioco di Giroud bloccato a terra - napolista : Corriere: il gol di #Elmas è la risposta agli odiosi cori di discriminazione della Curva Sud contro il #Napoli I c… - one_luk : RT @MilanNewsit: ?? Paolo Casarin, ex arbitro, al Corriere della Sera sul gol tolto a Kessie: 'Alla fine pareggio del Milan annullato per fu… - SiiocaMilan : RT @MilanNewsit: ?? Paolo Casarin, ex arbitro, al Corriere della Sera sul gol tolto a Kessie: 'Alla fine pareggio del Milan annullato per fu… -