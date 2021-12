Carrozze separate per le donne? Un’assurdità, la resa dello Stato che finisce per legittimare la violenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se la notizia della pacca sul sedere ha avuto un richiamo mediatico nazionale, l’orrore delle due violenze sulla Milano-Varese non hanno sortito purtroppo altrettanto clamore mediatico se non quello di lanciare una petizione su Change.org sulla possibilità di istituire delle Carrozze riservate riservate alle sole donne. Un’iniziativa che ha dell’assurdo e aberrante se si pensa che possa passare per normale il messaggio che non si può fare niente contro le violenze e quindi è giusto arrivare alla segregazione. Una sconfitta delle donne stesse che dimostra l’esatto contrario alla libertà, un’autoprotezione indotta con le proprie simili perché la società non le fa’ sentire al sicuro. Risultato di un paradosso sessista che divide ma non previene il problema.In questo senso i vagoni per sole donne sono una sconfitta. Così ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Se la notizia della pacca sul sedere ha avuto un richiamo mediatico nazionale, l’orrore delle due violenze sulla Milano-Varese non hanno sortito purtroppo altrettanto clamore mediatico se non quello di lanciare una petizione su Change.org sulla possibilità di istituire delleriservate riservate alle sole. Un’iniziativa che ha dell’assurdo e aberrante se si pensa che possa passare per normale il messaggio che non si può fare niente contro le violenze e quindi è giusto arrivare alla segregazione. Una sconfitta dellestesse che dimostra l’esatto contrario alla libertà, un’autoprotezione indotta con le proprie simili perché la società non le fa’ sentire al sicuro. Risultato di un paradosso sessista che divide ma non previene il problema.In questo senso i vagoni per solesono una sconfitta. Così ...

