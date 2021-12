Burioni: “I vaccinati non contagiano come i no vax” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è vero che i vaccinati si infettano e trasmettono quanto i vaccinati, “è una bugia che viene raccontata continuamente”. A dirlo è il professor Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, a Che tempo che fa. “È come dire che chi guida ubriaco fa gli stessi incidenti di chi guida sobrio. È vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso i vaccinati si infettano meno e infettano meno gli altri. Il vaccino, quindi, ostacola la trasmissione” aggiunge, specificando che con la variante Delta la situazione è questa. Quella Omicron, invece, non è ancora conosciuta. È necessario, però, essere in pari con la vaccinazione e “bisogna fare la terza dose quando si deve fare”, sottolinea il virologo. Poi Burioni, nel corso della sua “lezione” a Che tempo che Fa, ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è vero che isi infettano e trasmettono quanto i, “è una bugia che viene raccontata continuamente”. A dirlo è il professor Roberto, virologo del San Raffaele, a Che tempo che fa. “Èdire che chi guida ubriaco fa gli stessi incidenti di chi guida sobrio. È vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso isi infettano meno e infettano meno gli altri. Il vaccino, quindi, ostacola la trasmissione” aggiunge, specificando che con la variante Delta la situazione è questa. Quella Omicron, invece, non è ancora conosciuta. È necessario, però, essere in pari con la vaccinazione e “bisogna fare la terza dose quando si deve fare”, sottolinea il virologo. Poi, nel corso della sua “lezione” a Che tempo che Fa, ...

