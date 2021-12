Advertising

lauranaka : 3/...Oggi la lira ha bruciato così più del 6% del suo valore, crollando al nuovo minimo di sempre nei confronti del… - roxibrass : RT @SaverioMascaro: BUONGIORNO 'Nella notte dell’uomo bruciato, il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi e dei lestofanti. Il popol… - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Incendio a #Milano, bruciato nella notte un deposito di vetture - periodicodaily : Bruciato nella notte deposito di vetture a Milano #Milano #Incendio - AnsaLombardia : Bruciato nella notte deposito di vetture a Milano. Distrutti circa 20 mezzi parcheggiati | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciato nella

Fiammenotte in un deposito di vetture di via Ripamonti, a Milano. Macchine e camion hanno preso fuoco ieri sera, poco prima delle 23. Il rogo - rendono noto i vigili del fuoco - ha distrutto una ...... con gli aerei, il crollo l'infernopolvere,seconda parte; e il tono elegiaco del ritmo finale, in cui tutto si e' compiuto e hain se il caos, i molti caos che hanno preceduto ...Fiamme nella notte in un deposito di vetture di via Ripamonti, a Milano. Macchine e camion hanno preso fuoco ieri sera, poco prima delle 23. (ANSA) ...Incendio nella notte in un deposito di vetture di via Ripamonti, a Milano. Macchine e camion hanno preso fuoco ...