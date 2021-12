Blanca raddoppia per il finale ed è sempre più in pericolo

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultimi episodi per, la fiction-rivelazione con Maria Chiara Giannetta. La serie dunque si avvicina al grane cresce la suspense per il destino della sua protagonista che si trova in una situazione davverosa. E la Rai decide dire l’appuntamento. Eccezionalmente infattiandrà in onda due volte questa settimana, proprio per concludere la serie prima di Natale e lasciare libero il palinsesto per le trasmissioni dedicate alle Feste., quando e dove vedere le ultime puntate Dunque, l’appuntamento conresta invariato il lunedì. La penultima puntata va in onda in prima serata su Rai 1 il 20 dicembre, mentre l’episodio conclusivo, quando forse sapremo cosa accadrà alla consulente della polizia e se la storia d’amore con ...