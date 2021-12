Spalletti su Milan-Napoli: ”Soddisfatti per la vittoria. E su Petagna…” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Spalletti: ”Petagna? Forse avrei potuto lasciarlo in campo, ma gli sono venuti due volte i crampi. Se riuscivi a organizzare una costruzione dal basso ok, altrimenti ti serve Petagna tutta la vita” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Milan. L’allenatore azzurro è soddisfatto per la vittoria e per la prestazione di Petagna. Queste le sue parole: Spalletti SODDISFATTO PER LA vittoria SUL Milan “Siamo Soddisfatti per la vittoria. Con Giroud e Ibra hanno fatto valere la fisicita’ e siamo stati costretti a faticare un po’ di piu’. -afferrma Spalletti -Avremmo potuto riorganizzare meglio le ripartenze con i piccoletti e non ci siamo riusciti. La ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 dicembre 2021): ”Petagna? Forse avrei potuto lasciarlo in campo, ma gli sono venuti due volte i crampi. Se riuscivi a organizzare una costruzione dal basso ok, altrimenti ti serve Petagna tutta la vita” Luciano, allenatore del, ha parlato a DAZN dopo lasul. L’allenatore azzurro è soddisfatto per lae per la prestazione di Petagna. Queste le sue parole:SODDISFATTO PER LASUL“Siamoper la. Con Giroud e Ibra hanno fatto valere la fisicita’ e siamo stati costretti a faticare un po’ di piu’. -afferrma-Avremmo potuto riorganizzare meglio le ripartenze con i piccoletti e non ci siamo riusciti. La ...

