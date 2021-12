Sci alpino, startlist gigante Alta Badia 20/12: programma, orari, tv, streaming. I pettorali degli italiani in gara (Di domenica 19 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre andrà in scena il secondo gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si resta sulla mitica pista Gran Risa, dove domenica è andata in scena la prima gara. Si preannuncia nuovamente spettacolo nelle due manche in programma alle ore 10.00 e alle ore 13.30. Luca de Aliprandini, eccellente quinto nella prima gara, ci vuole riprovare e avrà in dote il pettorale numero 1. Il norvegese Henrik Kristoffersen si presenterà col pettorale numero 3 da vincitore, subito dopo il quotato svizzero Marco Odermatt. Da seguire con grande attenzione il croato Filip Zubcic (4), lo svizzero Loic Meillard (5), i francesi Mathieu Faivre (6) e Alexis Pinturault (7). Gli altri italiani al via: Giovanni ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre andrà in scena il secondomaschile dell’, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Si resta sulla mitica pista Gran Risa, dove domenica è andata in scena la prima. Si preannuncia nuovamente spettacolo nelle due manche inalle ore 10.00 e alle ore 13.30. Luca de Aliprandini, eccellente quinto nella prima, ci vuole riprovare e avrà in dote il pettorale numero 1. Il norvegese Henrik Kristoffersen si presenterà col pettorale numero 3 da vincitore, subito dopo il quotato svizzero Marco Odermatt. Da seguire con grande attenzione il croato Filip Zubcic (4), lo svizzero Loic Meillard (5), i francesi Mathieu Faivre (6) e Alexis Pinturault (7). Gli altrial via: Giovanni ...

