Sci alpino | a che ora parte Sofia Goggia nel superG in Val d’Isere | orario | startlist | su che canale vederla in tv

Oggi, domenica 19 dicembre, si chiuderà la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.00 scatterà il superGigante femminile a Val d'Isere, in Francia. Sofia Goggia proverà a bissare la vittori di ieri in discesa e lo farà indossando il pettorale numero 5: dato che le prime 20 atlete partiranno ogni 2'00", Sofia Goggia prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 11.08. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai2 ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

