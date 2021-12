Peng Shuai | nuovo video con Yao Ming | la strategia della Cina

(Di domenica 19 dicembre 2021)capitolo nella storia di. Qingqing Chen, giornalista del Global Times, testata in lingua inglese di proprietà del governo cinese, ha pubblicato su Twitter un brevedi sette ...

E ora l'export rischia lo stop Pechino: foto e cartelli al parco, così le mamme cinesi cercano sposi per i figli Cina, le parole della tennistacontro l'ex vicepremier: "Mi hai costretto a ...Nuovo capitolo nella storia di. Qingqing Chen, giornalista del Global Times, testata in lingua inglese di proprietà del governo cinese, ha pubblicato su Twitter un breve video di sette secondi in cui l'ex numero 1 del ...I media cinesi hanno pubblicato un video della tennista Peng Shuai, la campionessa che aveva puntato il dito contro l’ex vicepremier Zhang Gaoli accusandolo di averla costretta ad avere con lui rappor ...Pechino, 19 dicembre 2021 - I media statali cinesi hanno pubblicato nuove immagini di Peng Shuai, la campionessa di tennis che aveva accusato l’ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a fare se ...