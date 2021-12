Paolo Giordano: tra parole e particelle (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 19 dicembre 1982, a Torino, nasceva Paolo Giordano, lo scrittore che nel 2008, a soli 26 anni, consegnò alla Mondadori uno dei casi letterari degli anni Zero. “La solitudine dei numeri primi”, best-seller da due milioni e mezzo di copie e opera prima di un giovane dottorando all’università, non appena venne pubblicato incontrò sia il favore della critica che dei lettori. Inoltre, si aggiudicò due dei più importanti riconoscimenti letterari nazionali: il Premio Campiello 2008 come Migliore Opera Prima e il Premio Strega, diventandone così il più giovane vincitore nella storia. L’ultimo best seller In particolare, la giuria dei lettori che assegnò a Paolo Giordano il Premio Campiello volle premiare l’originalità della scrittura del testo; la singolarità della vicenda che si narrava e la rappresentazione data dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 19 dicembre 1982, a Torino, nasceva, lo scrittore che nel 2008, a soli 26 anni, consegnò alla Mondadori uno dei casi letterari degli anni Zero. “La solitudine dei numeri primi”, best-seller da due milioni e mezzo di copie e opera prima di un giovane dottorando all’università, non appena venne pubblicato incontrò sia il favore della critica che dei lettori. Inoltre, si aggiudicò due dei più importanti riconoscimenti letterari nazionali: il Premio Campiello 2008 come Migliore Opera Prima e il Premio Strega, diventandone così il più giovane vincitore nella storia. L’ultimo best seller In particolare, la giuria dei lettori che assegnò ail Premio Campiello volle premiare l’originalità della scrittura del testo; la singolarità della vicenda che si narrava e la rappresentazione data dei ...

Advertising

MaestriMargher1 : 'Le scelte si fanno in pochi secondi e si scontano per il tempo restante.' Paolo Giordano, nato il 19 dicembre 1982 - TvCircle1 : A #ValeriaFabrizi e Giordano Filippo va il Premio Paolo Rossi per la XVI edizione di #BallandoConLeStelle - davideoliva : 3 of 5 stars to Nel contagio by Paolo Giordano - RobMirandola : Al @MPublitalia conclusione della settimana all’interno del corso del prof Paolo Lattuada con le testimonianze di E… - nadbitti : RT @CasaLettori: Sentirsi speciali è la peggiore delle gabbie che uno possa costruirsi. Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi #… -