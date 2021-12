Obbligo vaccinale, un'ipotesi drastica: ecco i (pochissimi) esentati, voci sulla stretta finale in CdM (Di domenica 19 dicembre 2021) Le indiscrezioni su una nuova, pesante, stretta circa le misure anti-Covid da adottare a ridosso delle feste di Natale sono uscite nella serata di sabato 18 dicembre. Il governo e Mario Draghi, per contenere la galoppata di Omicron, valutano l'ipotesi di introdurre un tampone obbligatorio anche ai vaccinati che vogliono accedere ai grandi eventi, il tutto in vista di Capodanno e delle feste che si terranno per l'arrivo del 2022. Ma non solo: si parla ancora della reintroduzione dell'Obbligo indiscriminato di mascherina all'aperto, così come si è tornati a ragionare su un ulteriore taglio dei tempi di validità del green pass, portandolo a cinque mesi. E ancora, trapela che il governo stia seriamente pensando di estendere ulteriormente l'Obbligo vaccinale, da applicare ad ulteriori categorie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Le indiscrezioni su una nuova, pesante,circa le misure anti-Covid da adottare a ridosso delle feste di Natale sono uscite nella serata di sabato 18 dicembre. Il governo e Mario Draghi, per contenere la galoppata di Omicron, valutano l'di introdurre un tampone obbligatorio anche ai vaccinati che vogliono accedere ai grandi eventi, il tutto in vista di Capodanno e delle feste che si terranno per l'arrivo del 2022. Ma non solo: si parla ancora della reintroduzione dell'indiscriminato di mascherina all'aperto, così come si è tornati a ragionare su un ulteriore taglio dei tempi di validità del green pass, portandolo a cinque mesi. E ancora, trapela che il governo stia seriamente pensando di estendere ulteriormente l', da applicare ad ulteriori categorie ...

