Napoli, violenta una ragazza e riprende la scena con il cellulare: 19enne in manette (Di domenica 19 dicembre 2021) Violenza sessuale in centro storico a Napoli: in manette un 19enne. Il giovane è stato arrestato dagli agenti di polizia in seguito a una segnalazione. Sul posto, hanno trovato una ragazza che ha raccontato di essere stata costretta a un rapporto sessuale, durante il quale era stata anche ripresa col cellulare. Violenza sessuale in centro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

