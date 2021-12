Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: giocano Messias e Krunic (Di domenica 19 dicembre 2021) La giornata 18 di Serie A si chiude con un big match di alta classifica: Milan e Napoli si affrontano questa sera con l’obiettivo di avvicinare il primo posto (di seguito le formazioni ufficiali). I rossoneri hanno perso la vetta nell’ultimo turno pareggiando in extremis a Udine, e subendo il sorpasso dei cugini nerazzurri. I rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro i partenopei (3-1 al “Maradona” nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e sette successi degli azzurri. Inoltre, il Milan non batte in casa il Napoli in campionato dal 2-0 del dicembre 2014 con Filippo Inzaghi in panchina (reti di Ménéz e Bonaventura), da allora tre successi campani e tre pareggi. Il Napoli ha mancato la vittoria nelle ultime tre ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 dicembre 2021) La giornata 18 di Serie A si chiude con un big match di alta classifica:si affrontano questa sera con l’obiettivo di avvicinare il primo posto (di seguito le). I rossoneri hanno perso la vetta nell’ultimo turno pareggiando in extremis a Udine, e subendo il sorpasso dei cugini nerazzurri. I rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro i partenopei (3-1 al “Maradona” nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e sette successi degli azzurri. Inoltre, ilnon batte in casa ilin campionato dal 2-0 del dicembre 2014 con Filippo Inzaghi in panchina (reti di Ménéz e Bonaventura), da allora tre successi campani e tre pareggi. Ilha mancato la vittoria nelle ultime tre ...

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - SkySport : Milan-Napoli, Pioli contro il tabù Spalletti: tutti i precedenti degli allenatori #SkySport #SerieA #SkySerieA… - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - therealcelate : Il mio pronostico su Milan Napoli è 2-1 marcatori Junior Messias,H. Lozano #campionatopronostici @pronostici22 - cn1926it : #MilanNapoli, le formazioni ufficiali: #Spalletti spariglia le carte, #Mertens in panchina -