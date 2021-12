Milan-Napoli 0-1 al 90? | brutta sconfitta | il gol annullato è tutto da rivedere

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - Eurosport_IT : Come giudicate la decisione di Massa di annullare la rete di Kessie? #MilanNapoli | #SerieA | #VAR - alessiomagno1 : Il Napoli ha sbancato il Meazza e ha battuto il Milan, ora le due squadre sono a quattro punti dall’Inter, posso an… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

... l'arbitro Massa , dopo on field review, annulla tutto per un fuorigioco di Giroud sul quale si spengono le speranze di rimonta del, che incassa l'aggancio in classifica del...30 Fiorentina - Sassuolo 2 - 2 15:00 Spezia - Empoli 1 - 1 18:00 Sampdoria - Venezia 1 - 1 18:00 Torino - Verona 1 - 0 20:450 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Alessandria - Parma 0 - 2 14:...Impresa del Napoli che vince 1-0 contro il Milan a San Siro. Il gol di Elmas al minuto 5 fa guadagnare i tre punti ai partenopei che si avvicinano all'Inter e ...Napoli vittorioso a San Siro contro il Milan, dove gli uomini allenati da Luciano Spalletti hanno avuto la meglio sulla squadra di Stefano Pioli grazie alla rete messa a segno da Eljif Elmas ad inizio ...