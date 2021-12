Imolese-Pescara, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 19 dicembre 2021) Allo Stadio Romeo Galli di Imola va in scena la delicata sfida fra l’Imolese, alla ricerca di un successo che manca da 8 partite, e il Pescara, in ripresa dopo il brutto novembre, in cerca di punti utili per restare ai piani alti del Girone B. Il fischio d’inizio a Imolese-Pescara, valevole per la 19esima giornata, è in programma alle ore 17:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match di oggi da 17esimi in classifica, in piena zona playout. I romagnoli, infatti, hanno accumulato 18 punti finora, uno in meno di Fermana e Teramo e 4 in più di Grosseto e Pistoiese. Alla squadra di Fontana, infatti, basterebbe poco per uscire dalla zona rossa della classifica, ma i risultati continuano a preoccupare. Qualche timido miglioramento è arrivato nella scorsa gara, quando Rinaldi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Allo Stadio Romeo Galli di Imola va in scena la delicata sfida fra l’, alla ricerca di un successo che manca da 8 partite, e il, in ripresa dopo il brutto novembre, in cerca di punti utili per restare ai piani alti del Girone B. Il fischio d’inizio a, valevole per la 19esima giornata, è in programma alle ore 17:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match di oggi da 17esimi in classifica, in piena zona playout. I romagnoli, infatti, hanno accumulato 18 punti finora, uno in meno di Fermana e Teramo e 4 in più di Grosseto e Pistoiese. Alla squadra di Fontana, infatti, basterebbe poco per uscire dalla zona rossa della classifica, ma i risultati continuano a preoccupare. Qualche timido miglioramento è arrivato nella scorsa gara, quando Rinaldi e ...

Advertising

NotizieAbruzzo : Diretta Imolese - Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming - tuttopescara1 : Pescara, Auteri pensa al turn over contro l'Imolese - GazzettinoL : Serie C Gir B Grosseto-Olbia Viterbese-Carrarese Ancona Matelica-VisPesaro Cesena-Siena Fermana-Virtus Entella Gub… - PescaraCalcio : ?? I convocati per Imolese - Pescara ?? - tuttopescara1 : Pescara, Auteri pensa al turn over contro l'Imolese -