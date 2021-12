"Il principe Alberto non c'era". Un'assenza inspiegabile, voci drammatiche su Charlene: cosa sta succedendo (Di domenica 19 dicembre 2021) Il principato di Monaco è scosso da voci, indiscrezioni, gossip anche piuttosto drammatici. E non solo su Charlene di Monaco, la principessa triste e ricoverata in un luogo segreto dopo aver trascorso lunghi mesi lontano da casa (e sulle vere ragioni del ricovero il mistero è fitto, le teorie vanno dall'esaurimento nervoso al volto sfigurato dalla chirurgia plastica). Già, perché ora piovono indiscrezioni spiazzanti anche sul marito di Charlene, il principe Alberto. Che succede? Succede che alla tradizionale accensione dell'albero di Natale del principato, oltre a mamma, era assente anche papà: i due gemellini di una coppia sempre più lontana, Jacques e Gabriella di sette anni, erano completamente soli. Una circostanza che è sfuggita a pochi. Perché non c'era nemmeno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Il principato di Monaco è scosso da, indiscrezioni, gossip anche piuttosto drammatici. E non solo sudi Monaco, lassa triste e ricoverata in un luogo segreto dopo aver trascorso lunghi mesi lontano da casa (e sulle vere ragioni del ricovero il mistero è fitto, le teorie vanno dall'esaurimento nervoso al volto sfigurato dalla chirurgia plastica). Già, perché ora piovono indiscrezioni spiazzanti anche sul marito di, il. Che succede? Succede che alla tradizionale accensione dell'albero di Natale del principato, oltre a mamma, era assente anche papà: i due gemellini di una coppia sempre più lontana, Jacques e Gabriella di sette anni, erano completamente soli. Una circostanza che è sfuggita a pochi. Perché non c'era nemmeno ...

